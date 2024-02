Zollfahndungsamt Hamburg

ZOLL-HH: 7 Kilogramm Drogen durch Zollfahnder bei Durchsuchungen in Kiel beschlagnahmt

Dealer mit breitem Drogen-Sortiment aus dem Verkehr gezogen Fünf Kilogramm Amphetamin, zwei Kilogramm Haschisch und Marihuana, sowie Kokain und Ecstasy-Tabletten fielen Fahndern des Zolls bei Wohnungsdurchsuchungen vor gut zwei Wochen in die Hände. Vier Männer im Alter von 51, 46, 38 und 29 Jahren stehen im Verdacht im Raum Kiel einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln betrieben zu haben. Fast 50 Ermittler des Zollfahndungsamts hatten bereits vor zwei Wochen die Durchsuchungen an sechs Adressen im Kieler Stadtgebiet durchgeführt. Dabei entdeckten sie in der Wohnung des 51-jährigen fünf Kilogramm Amphetamin im Wert von 50.000 Euro sowie mehrere tausend Euro Bargeld. Insgesamt beläuft sich der Wert der aufgefundenen illegalen Betäubungsmittel auf 75.000 Euro. Der 51-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Das Zollfahndungsamt Hamburg - Dienstsitz Kiel - hatte mit den Ermittlungen schon vor Monaten gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Kiel begonnen, um einen möglichen Schmuggel der Drogen aufzuklären und den Verkauf der illegalen Stoffe zu verhindern. Der Leiter des Zollfahndungsamts Hamburg, Nils Gärtner, sagte dazu: "Der Zoll zeigt nicht nur an Grenzen und in Seehäfen Präsenz. Wir verfolgen Schmuggelware bis in die Handelsebene, um Tätern das Handwerk zu legen und die Verbreitung gefährlicher Substanzen zu verhindern." Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Hamburg im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kiel.

