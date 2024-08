Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Motorradfahrer prallt gegen Felswand - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 14.08.2024, gegen 19:45 Uhr, ist ein Motorradfahrer auf der L 159 im Steinatal bei Untermettingen (Gemeinde Ühlingen-Birkendorf) gegen eine Felswand geprallt. Der 50-jährige war in einer Kurve von der Fahrbahn geraten. Er verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verlegt. Am Motorrad entstand ein Totalschaden von rund 10000 Euro.

