POL-FR: Albbruck: Motorrad überholt auf der B 34 trotz Gegenverkehrs - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 13.08.2024, gegen 07:30 Uhr, hat ein Motorradfahrer auf der B 34 zwischen Albbruck und der Abzweigung Dr.-Rudolf-Eberle-Straße (Gewerbegebiet Albbruck/Dogern) trotz Gegenverkehrs überholt. Der in Richtung Waldshut fahrende Motorradfahrer soll in einer langgezogenen Kurve in Höhe eines Autohauses eine Fahrzeugkolonne überholt haben. Ein entgegenkommender Streifenwagen musste beinahe bis zum Stillstand abbremsen, um einen Unfall zu verhindern. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen bittet Zeugen, sich zu melden (Kontakt 07751 8963-0 oder 07751 8316-0).

