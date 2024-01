Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Versuchter Einbruch

Augsburg (ots)

Haunstetten - Am heutigen Dienstag (30.01.2024) versuchten zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Gaststätte am Georg-Käß-Platz einzudringen.

Gegen 01.30 Uhr beobachtete eine Anwohnerin zwei bislang unbekannte Täter dabei, wie sie versuchten in die dortige Gaststätte einzudringen und verständigte die Polizei. Kurz darauf löste die Alarmanalage der Gaststätte aus und die beiden Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der unter anderem auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde, verlief negativ. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro, jedoch gelang es den Tätern nicht, in die Gaststätte zu kommen.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell