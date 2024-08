Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen: Unfallflucht im Kreisverkehr - Zeugenaufruf

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht ist es am Dienstag, 13.08.2024, gegen 17:10 Uhr im Kreisverkehr in der Freiburger Straße in Bad Krozingen gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 49-jährige Autofahrerin den Kreisverkehr in Richtung B3, als ein mit zwei männlichen Personen besetztes schwarzes Fahrzeug trotz Wartepflicht unvermittelt aus der Tulpenbaumallee in den Kreisverkehr einfuhr. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Autos. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Der Wagen des Verursachers wurde dabei vermutlich an der vorderen linken Fahrzeugseite beschädigt.

Am Fahrzeug der 49-jährigen Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Das Polizeirevier Müllheim (Tel.: 07631 1788-0) sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallverusacher geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell