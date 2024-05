Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Körperliche Auseinandersetzung in S-Bahn - Festnahmen durch Bundespolizei im Bahnhof Hammerbrook

Hamburg (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll es am 22.05.2024 gegen 00:30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung von vier Tatbeteiligten gekommen sein.

Demnach sollen sich zwei algerische Staatsangehörige im Alter von 23 und 33 Jahren in der S5 vom Hauptbahnhof in Richtung Hammerbrook neben zwei Frauen gesetzt und diese nach ihren Handynummern gefragt haben.

Als diese verneint hätten, hätten die Männer nicht aufgehört, sondern in aufdringlicher Weise weiter nach der Nummer gefragt. Dies hätten zwei russische Staatsangehörige im Alter von 19 Jahren bemerkt und sich vor die Frauen gestellt.

In der Folge sei es zu verbalen Streitigkeiten zwischen den Männern gekommen, die in eine körperliche Auseinandersetzung mündeten. Im Zuge der körperlichen Auseinandersetzung habe der 23-jährige Algerier versucht, mit einer Bierflasche nach den Männern zu schlagen, was diese hätten abwehren können.

Daraufhin sei es zu wechselseitigen Schlägen und Tritten gekommen. Die S-Bahn wurde am Bahnhof Hammerbrook angehalten und die alarmierten Bundespolizisten konnten alle Beteiligten vor Ort antreffen und die Tatverdächtigen vorläufig festnehmen.

Für einen der russischen Staatsangehörigen wurde ein Rettungswagen angefordert, der den Mann vor Ort behandelte. Ein Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich.

Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurden die Personen entlassen.

Die Videodaten der betroffenen S-Bahn wurden gesichert.

Gegen die Tatbeteiligten wurden Strafverfahren (u.a. wegen Körperverletzung) eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen werden durch den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

RH

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell