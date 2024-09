Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Gem. Langenburg - Nesselbach: Bei Motorradunfall schwer verletzt

Am Freitag gegen 22:00 Uhr befuhr ein 40-Jähriger die Landesstraße 1036 zwischen Langenburg - Bächlingen und Langenburg - Nesselbach mit seinem Motorrad MBK. Aus unbekannter Ursache geriet er in einer engen Kurve vor Nesselbach gegen die Leitplanke und stürzte. Er rutschte anschließend ca. 15 m tief einen Abhang runter und erlitt schwere Verletzungen. Der 40-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

