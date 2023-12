Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Rechberghausen - Zwei Einbrüche in freistehende Einfamilienhäuser

Ulm (ots)

Am Freitag, 08.12.2023, zwischen 12:30 Uhr und 20.30 Uhr, wurde in der Mörikestraße und im Silcherweg eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten dabei eine Terrassentüre auf bzw. warfen ein Kellerfenster ein. Anschließend verschafften sie sich Zutritt in die Räume des jeweiligen Hauses. Im Inneren wurden zahlreiche Schränke und Kommoden nach Wertsachen durchwühlt. Die Täter entwendeten Schmuck und Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Täterhinweise nimmt die Polizei Uhingen unter der Telefonnummer 07161 93810 entgegen.

