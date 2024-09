Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Eschach - Helpertshofen: Alkoholisierter 15-Jähriger verursacht Verkehrsunfall

Am Freitag gegen 19:50 Uhr nahm ein 15-Jähriger einen Mercedes Sprinter von einem Bekannten und fuhr damit auf dem Verbindungsweg von Eschach - Seifertshofen in Richtung Eschach - Helpertshofen. An einer Weggabelung vor Helpertshofen verlor der 15-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Straße ab. Durch den Unfall wurde der Jugendliche leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro. Da der Jugendliche unter Alkoholeinfluss stand, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen.

Schwäbisch Gmünd - Bettringen: Alkoholisiert gegen Baum geprallt

Am Samstag gegen 02:10 Uhr befuhr ein 31-Jähriger die Wolf-Hirth-Straße mit seinem PKW Mercedes. Er geriet aufgrund seiner Alkoholisierung zu weit nach rechts, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 25.000 Euro. Der 31-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell