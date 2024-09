Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Reifen zerstochen - Diebstahl von Kompletträdern - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs - Unfallflucht - Ortsschild gestohlen - brennender Mülleimer - Sonstiges

Aalen (ots)

Backnang: Reifen an 15 Autos zerstochen

Am Sonntagmorgen gegen 08:00 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass unbekannte Vandalen auf dem Parkplatz Bleichwiese in der Annonay-Straße an 15 dort geparkten Autos die Reifen mit einem 1 bis 2 cm breiten Werkzeug zerstochen haben. Das Polizeirevier Backnang bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07191 9090.

Weissach im Tal: Diebstahl von Kompletträdern

In der Zeit von Samstag 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr entwendeten unbekannte Diebe Kompletträder von einem Stellplatz einer Tiefgarage im Sandäcker. Der Wert der entwendeten Räder beträgt etwa 2100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Backnang (Tel. 07191 9090) zu wenden.

Backnang: Jugendlicher mit Auto unterwegs

Am Samstagnachmittag fiel einer Polizeistreife gegen 16:05 Uhr im Eschenweg ein VW auf, dessen Fahrer einen auffällig jugendlichen Eindruck machte. Bei der anschließenden Kontrolle konnte ein 16-Jähriger aus Backnang hinter dem Lenkrad des elterlichen Fahrzeugs angetroffen werden, der angab das Fahrzeug nur kurz wegen eines Umzuges umparken zu wollen. Sowohl der jugendliche Fahrer, als auch die Eltern als Halter müssen mit einer Anzeige rechnen.

Schorndorf: Qualmendes Fahrzeug

Am Sonntag wurde gegen 12:15 Uhr ein Opel in der Schlichtener Straße gemeldet, bei dem starken Qualm aus dem Motorraum kam. Durch die Feuerwehr konnte festgestellt werden, dass aufgrund eines technischen Defekts Wasserdampf aus dem Motor austrat. Ein Brand lag nicht vor.

Urbach: Unfallflucht

In der Zeit von Freitag 18:30 Uhr bis 23:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten PKW Renault am hinteren linken Radkasten und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Renault war auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts am Marktplatz abgestellt. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Schorndorf unter Telefon 07181 2040.

Urbach: brennender Mülleimer

Am Samstag wurde gegen 09:30 Uhr ein brennender Mülleimer am Rad- und Fußgängerweg im Bereich Wasenmühle gemeldet. Es besteht der Verdacht, dass durch unbekannte Vandalen der Inhalt des Mülleimers entzündet wurde. Das Feuer konnte sich nicht ausbreiten und wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Am Mülleimer entstand Sachschaden. Das Polizeirevier Schorndorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07181 2040.

Urbach: Ortsschild gestohlen

Unbekannte Diebe entwendeten am Samstag in der Zeit zwischen 00:00 Uhr bis 06:30 Uhr das Urbacher Ortsschild in der Haubersbronner Straße. Die dabei beschädigte Halterung des Schildes konnte einige hundert Meter entfernt auf einem Feldweg parallel zur Haubersbronner Straße aufgefunden. Die Polizei in Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07181 2040.

