POL-HG: Polizei warnt vor Phishing-Emails +++ Dieb in Autohaus +++ VW zerkratzt +++ Mann nach Zusammenstoß zweier Motorräder schwer verletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Polizei warnt vor Phishing-Emails,

Hochtaunuskreis, Montag, 16.09.2024

(da)Derzeit sind gefälschte E-Mails eines Automobilclubs im Umlauf, mit Hilfe derer an Ihre Daten gelangt werden soll. Erst am Montag meldete sich ein Mann aus Oberursel und zeigte einen entsprechenden Betrug an. Er hatte eine E-Mail vom vermeintlichen Automobilclub erhalten. Darin wurde ihm ein kostenloses Notfallset für sein Auto im Wert von rund 100 Euro in Aussicht gestellt, wenn er an einer Umfrage teilnehme. Solche Mails, auch von vermeintlich anderen Unternehmen, sind in letzter Zeit vermehrt im Umlauf. Das Problem dabei: Es handelt sich nicht um die benannte Firma, sondern um sogenannte Phishing-Mails von Betrügern. Diese nutzen Firmen-Logos und damit verbundene Designs um täuschend echte Fake-Emails zu erstellen. In diesen erfragen die Betrüger Ihre persönlichen Daten inklusive Bankverbindung, um anschließend unberechtigt Geld von Ihrem Konto abzubuchen.

Die Polizei rät hierzu:

- Vergewissern Sie sich, mit wem Sie es zu tun haben. Überprüfen Sie die Adressleiste in Ihrem Browser. Bei geringsten Abweichungen sollten Sie stutzig werden. - Klicken Sie niemals auf einen angegebenen Link in der übersandten E-Mail, deren Absender Ihnen nicht bekannt ist. - Übermitteln Sie keine persönlichen oder vertraulichen Daten. - Kontrollieren Sie regelmäßig Ihren Kontostand sowie Ihre Kontobewegungen. So können Sie schnell reagieren, falls ungewollte Aktionen stattgefunden haben. - Nutzen Sie Antivirenprogramme und Firewalls. Achten Sie auf einen Grundschutz Ihrer Hard- und Software.

Sollten Sie darüber hinaus Fragen zu gängigen Betrugsmaschen haben, steht Ihnen die Polizeiliche Beratungsstelle unter praevention.ppwh@polizei.hessen.de jederzeit zur Verfügung.

2. Dieb in Autohaus,

Königstein, Sodener Straße, Dienstag, 17.09.2024, 15.50 Uhr

(da)Ein Dieb hat am Dienstag in einem Autohaus in Königstein Kleidungsstücke gestohlen. Der Mann betrat gegen 15.50 Uhr das Autohaus in der Sodener Straße. Während sich die Angestellten im Kundengespräch befanden, ging er zu einem Auslageregal, nahm diverse Mützen, Sonnenbrillen, Hemden und ähnliche Artikel im Wert von über 600 Euro an sich und flüchtete aus dem Verkaufsraum. Bei dem Täter handelte es sich um einen 25 bis 30 Jahre alten Mann. Dieser war 1,80 Meter groß, schlank und hatte einen Vollbart sowie schwarze Haare. Bekleidet war er mit einer grauen Mütze, einem schwarzen Pullover und einer Jogginghose. Die Polizeistation Königstein hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

3. VW zerkratzt,

Kronberg, Oberhöchstadt, Friedensstraße, Dienstag, 17.09.2024, 11.44 Uhr bis 12.05 Uhr

(da)In einem Zeitfenster von nur etwa 15 Minuten haben Unbekannte am Dienstag in Kronberg-Oberhöchstadt ein Auto zerkratzt. Zwischen 11.44 Uhr und 12.05 Uhr parkte ein silberfarbener VW Touran in Höhe der Friedensstraße 7. In dieser Zeit zerkratzte ein bislang unbekannter Täter die Beifahrerseite und richtete so einen Schaden von mehreren hundert Euro an. Die Polizeistation Königstein ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

4. Mann nach Zusammenstoß zweier Motorräder schwer verletzt, Landesstraße 3004, bei Oberursel, Dienstag, 17.09.2024, 19.20 Uhr

(da)Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Motorräder ist am Dienstagabend im Taunus ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Gegen 19.20 Uhr befuhr ein 36-jähriger Fahrschüler mit seinem Motorrad und dem hinter ihm fahrenden Fahrlehrer die Kanonenstraße (Landesstraße 3004) von Oberursel in Richtung Sandplacken. Kurz vor dem Sandplacken geriet der 36-Jährige auf die Gegenfahrbahn. Dort fuhr zu diesem Zeitpunkt ein 67-jähriger Mann aus Frankfurt, ebenfalls mit einem Motorrad. Es kam zum Frontalzusammenstoß. An beiden Zweirädern entstand Totalschaden in Höhe von rund 16.000 Euro, sie mussten abgeschleppt werden. Der 67-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der 36-Jährige wurde leicht verletzt, ein Rettungswagen brachte ihn ebenfalls in eine Klinik. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste der genannte Streckenabschnitt bis etwa 22.30 Uhr voll gesperrt werden.

