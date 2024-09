POL-HG: Schule von Sprayer heimgesucht+++Sachbeschädigung durch Graffiti+++Auf Außengelände einer Kindertagesstätte gewütet+++Totalschaden ohne Führerschein

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Schule von Sprayer heimgesucht,

Weilrod, Camberger Weg, Freitag, 13.09.2024, 18 Uhr bis Montag, 16.09.2024, 8 Uhr

(ms) Am vergangenen Wochenende wurde in Weilrod eine Schule mit Graffitis beschmiert. Zwischen Freitagabend und Montagmorgen betrat ein bislang unbekannter Täter das Gelände einer Schule im Camberger Weg. Dort sprühte der Schmutzfink diverse Schriftzüge an mehrere Fensterscheiben und flüchtete anschließend unerkannt. Die Polizei in Usingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

2. Sachbeschädigung durch Graffiti,

Kronberg, Am Weißen Berg, Samstag, 14.09.2024, 18 Uhr bis Montag, 16.09.2024, 10 Uhr

(ms) In Kronberg wurde innerhalb der letzten drei Tage ein Wohnwagen mit Graffiti beschmutzt. Zwischen Samstagabend und Montagvormittag näherte sich ein unbekannter Sprayer einem am rechten Fahrbahnrand der Straße "Am Weißen Berg" geparkten weißen Wohnwagen. Anschließend besprühte der Unbekannte die komplette Fahrerseite des Anhängers und entfernte sich unerkannt vom Tatort. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei in Königstein hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

3. Auf Außengelände einer Kindertagesstätte gewütet, Oberursel, Eichwäldchenweg, Freitag, 13.09.2024, 17 Uhr bis Montag, 16.09.2024, 7 Uhr

(da)Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte im Außenbereich einer Kindertagesstätte in Oberursel gewütet. Zwischen Freitagabend und Montagmorgen begaben sich die Täter auf das Gelände im Eichwäldchenweg. Dort rissen sie Spielgeräte aus der Verankerung, beschädigten Feuerlöscher, warfen Sitzbänke um und warfen mit einem Stein eine Fensterscheibe ein. Dabei richteten sie einen Schaden in vierstelliger Höhe an. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegen.

4. Totalschaden ohne Führerschein,

Landesstraße 3063, bei Grävenwiesbach, Montag, 16.09.2024, 21.20 Uhr

(da)Ein 19-Jähriger hat am Montagabend bei Grävenwiesbach mit einem Auto einen Totalschaden verursacht. Der junge Mann war gegen 21.20 Uhr auf der Landesstraße 3063 von Wilhelmsdorf in Richtung Heinzenberg unterwegs. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über seinen schwarzen Audi, kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb im Straßengraben liegen. Als Rettungskräfte und Polizei eintrafen, war der Fahrer unverletzt. Allerdings erhärtete sich der Verdacht, dass er während der Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Außerdem konnte er keinen gültigen Führerschein vorweisen. Deshalb wurde er zur Polizeistation Usingen gebracht, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Zwischenzeitlich fahndete die Polizei noch nach einem 17-jährigen Beifahrer, der zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet war. Dieser konnte später zu Hause angetroffen werden.

Der Audi war nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme musste der genannte Streckenabschnitt zeitweise voll gesperrt werden.

