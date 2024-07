Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0427 --Polizei kontrolliert an Unfallschwerpunkt--

Bild-Infos

Download

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt Zeit: 17.07.24, 16 bis 20 Uhr

Am Mittwoch hielten Einsatzkräfte der Polizei Bremen dutzende Fahrzeuge am Übergang zwischen der Neustadt und der Innenstadt an. Dieser Verkehrsknotenpunkt hat sich in den letzten Jahren als Unfallschwerpunkt herauskristallisiert. Von 2019 bis 2023 ereigneten sich dort 63 Unfälle.

Die Einsatzkräfte führten über 70 Verkehrskontrollen mit knapp 90 Beteiligten durch, dabei wurden 59 Ordnungswidrigkeiten geahndet und zwei Strafanzeigen gefertigt.

Besonders häufig ereigneten sich Unfälle unmittelbar hinter der Bürgermeister-Smidt-Brücke, an der Kreuzung Langemarckstraße/Am Deich. Hier kam es wiederholt zu teilweise schweren Unfällen unter Beteiligung von Kraftfahrzeugen und Bussen oder Straßenbahnen, weil verbotswidrig links abgebogen oder gewendet wurde. Zuletzt kollidierte im Juni ein Autofahrer mit einem Bus, wodurch zwölf Fahrgäste verletzt wurden.

Bei den gestrigen Kontrollen stellten die Polizistinnen und Polizisten viele Ordnungswidrigkeiten fest. Neben den falsch Abbiegenden wurden auch eine 22 Jahre alte Frau und ein 29 Jahre alter Fahrer wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen belangt. Beide wurden mit über 50 km/h in einer Dreißiger-Zone gemessen. Zusätzlich wurden zwei Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis angehalten, gegen die Strafanzeigen gefertigt wurden.

Abschließend sei noch ein kurioser Zwischenfall erwähnt: Während der Kontrollen ereignete sich ein kleinerer Verkehrsunfall mit leichtem Sachschaden. Ein Betroffener hatte vergessen, seine Handbremse anzuziehen, wodurch sein Fahrzeug auf den vor ihm stehenden Wagen rollte.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell