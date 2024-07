Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0424 --Räuber-Quintett mit Reizgas und Fußballtrikot--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Bahnhofsvorstadt, Bahnhofstraße/Am Wall Zeit: 17.07.2024, 02:30 Uhr - 03:10 Uhr

In der Nacht zu Mittwoch griffen fünf bislang unbekannte Täter im Stadtteil Mitte zwei junge Männer an und raubten ihnen das Handy und die Geldbörse. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 02:30 Uhr verließen die beiden 18-Jährigen eine Bar in der Bahnhofstraße und gingen in Richtung eines Hostels in der Straße Am Wall. Auf dem Weg dahin wurden sie von insgesamt fünf Männern angesprochen. Kurz danach griffen die Unbekannten die beiden Männer an. Sie schlugen einem auf den Hinterkopf, der anschließend zu Boden fiel. Dem anderen sprühten sie Pfefferspray ins Gesicht. Daraufhin raubten sie eine Geldbörse und ein Handy und flüchteten. Die 18-jährigen jungen Männer mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Täter sollen zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß und zwischen 18 und 25 Jahre alt sein. Einer soll sehr schlank gewesen sein und einen dunklen Teint haben. Er hatte kurze, gelockte, dunkle Haare einen kurzen Bart und trug ein Fußballtrikot der marokkanischen Nationalmannschaft. Ein weiterer Täter hatte längere, gelockte und dunkle Haare und soll ebenfalls einen dunklen Teint haben. Er trug ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Umhängetasche. Der dritte Unbekannte hatte keinen Bart, stark lichter werdende, blonde, kurze Haare die nach hinten gekämmt waren. Er trug eine Jogginghose und ein schwarzes T-Shirt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 02:30 Uhr und 03:10 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße, Am Wall oder der näheren Umgebung Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell