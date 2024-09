Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: E-Scooter entwendet

Hildburghausen (ots)

Ein bisher unbekannter Täter entwendete am Freitagmorgen in der Zeit von 07:40 Uhr - 08:30 Uhr vom Gelände des Staatlichen Berufsschulzentrums Hildburghausen in der Wiesenstraße einen am dortigen Fahrradstellplatz und mittels Fahrradschloss gesicherten E-Scooter.

