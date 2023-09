Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - 15-Jähriger auf gestohlenem Rennrad verursacht Verkehrsunfall - eine Person schwer verletzt

Kürten (ots)

Am Donnerstag (07.09.) kam es gegen 13:40 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Rennradfahrer und einer Pedelecfahrerin. Die Pedelecfahrerin wurde dabei schwer verletzt.

Die 49-jährige Kürtenerin hatte mit ihrem Pedelec die Wipperfürther Straße aus Richtung Dürscheid in Richtung Biesfeld befahren. Kurz hinter der Ortschaft Miebach kam ihr ein 15-jähriger Kürtener mit offenbar hoher Geschwindigkeit auf einem Rennrad entgegen. Im Nachgang stellte sich heraus, dass er das Rennrad erst kurz zuvor in unmittelbarer Nähe gestohlen hatte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die 49-Jährige stürzte und schwer verletzt wurde. Der 15-Jährige machte daraufhin Anstalten, mit dem Rennrad zu flüchten. Der Begleiter der gestürzten Frau konnte das Rad festhalten, der Jugendliche flüchtete jedoch fußläufig. Er wurde im Nahbereich durch die Polizei angetroffen.

Die Pedelecfahrerin wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das gestohlene Rennrad wurde an seinen rechtmäßigen Eigentümer übergeben. Es entstand ein Sachschaden in insgesamt oberer dreistelliger Höhe. Die Polizei nahm eine Verkehrsunfallanzeige auf und ermittelt nun gegen den Jugendlichen wegen Fahrraddiebstahls, Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell