POL-RBK: Kürten - Vorfahrt missachtet - 3 Verletzte bei Zusammenstoß im Einmündungsbereich

Wermelskirchen (ots) - In der vergangenen Nacht (07.09.) gegen kurz nach 03:00 Uhr ist es in Herrlinghausen zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte gekommen. Eine Anwohnerin wurde durch Geräusche aus dem Schlaf gerissen und konnte Taschenlampenschein im Gebäude sehen. Sie verständigte die Polizei über Notruf, die umgehend mehrere Streifenwagen zum Tatort schickte. Die eingesetzten Polizisten konnten eine ...

mehr