Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Kind stürzt von Dach - Einbrüche - Diebstähle - Fahrzeugbrand - Bei Waldarbeiten schwer verletzt - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: PKW aufgebrochen

Ein Audi, der in der Stuttgarter Straße abgestellt war, wurde am Wochenende aufgebrochen und durchsucht. Aus dem Fahrzeug wurden mehrere Gegenstände entwendet. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Essingen: Kind stürzt von Dach

Bei Dachsanierungsarbeiten stürzte am Sonntag gegen 13.40 Uhr ein 11-jähriger Junge durch ein Scheunendach etwa 4 Meter in die Tiefe. Der Junge wurde durch den Sturz schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Aalen: Diebstahl aus Wohnhaus

Durch eine lediglich zugezogene, aber nicht abgeschlossene Balkontür gelangte am Sonntag zwischen 5 Uhr und 5.30 Uhr ein Dieb in ein Wohnhaus im Kastanienweg. Aus dem Haus entwendete der Unbekannte etwa 450 Euro Bargeld, einen Personalausweis, eine Bankkarte sowie zwei Mobiltelefone. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Diebstahl aus Wohnmobil konnte geklärt werden

Aus einem nicht verschlossenen Wohnmobil wurden am Sonntag zwischen 0 Uhr und 5 Uhr drei Navigationsgeräte, zwei Brillen, ein Lautsprecher sowie diverse Lebensmittel entwendet. Das Fahrzeug war zu dem Zeitpunkt im Nördlichen Stadtgraben abgestellt.

Um 5:37 Uhr am Sonntagmorgen wurde dem Polizeipräsidium Aalen ein aggressiver Mann im Bereich des Bahnhofes in Aalen gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein deutlich alkoholisierter 24-Jähriger dort zunächst eine Frau belästigte. Nachdem er von zwei Männern auf sein Fehlverhalten angesprochen wurde, ging er auf diese zu und bedrohte sie. Einem der Männer wurde hierbei eine bislang unbekannte Flüssigkeit ins Gesicht gesprüht. Anschließend versuchte der 24-Jährige über die Bahngleise zu fliehen. Hier konnte er von den eintreffenden Polizeibeamten eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Bei der Kontrolle des Mannes konnten in seinem mitgeführten Rucksack die Gegenstände, die zuvor aus dem Wohnmobil entwendet wurden, festgestellt werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Abtsgmünd: Schwer verletzte Radfahrerin

Von der L1073 im Bereich Schäufele wollte am Samstag um 11:20 Uhr eine 71-jährige Radfahrerin auf den parallel verlaufenden Radweg auffahren. Hierbei blieb sie am Bordstein hängen, stürzte und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Essingen: Unfallflucht

Ein 35-Jähriger befuhr am Freitag um kurz nach 16 Uhr mit seiner Harley-Davidson die Hauptstraße. Auf Höhe einer dortigen Gaststätte wurde ihm von einem PKW-Lenker die Vorfahrt genommen, weswegen er ausweichen musste und mit seinem Motorrad den Randstein berührte. Hierbei entstand an seinem Krad ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 zu melden.

Schwäbisch Gmünd/Bettringen: Fahrzeugbrand

Am Samstag um 21:35 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen ein brennender PKW-Anhänger in der Porschestraße gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass die auf dem Hänger geladenen Grünabfälle in Brand gerieten. Während der Sachverhaltsaufnahme wurde ganz in der Nähe ein brennendes Wohnmobil gemeldet. Bei dem Wohnmobil, welches hinter einer Kfz-Werkstatt abgestellt war, wurde offensichtlich das Heckfenster in Brand gesetzt. Dieses konnte jedoch noch vor Eintreffen der Feuerwehr durch einen Passanten gelöscht werden, so dass kein größerer Schaden entstand. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Ellwangen/Neunheim: Fahrzeug beschädigt

Im Zeitraum zwischen Dienstag und Samstag wurde ein Renault, der in der Tiefgarage eines Supermarktes in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße geparkt war, von einem Unbekannten beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Zeugen welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Nummer 07961 930-0 zu melden.

Neuler: Harley rutscht in Pkw

Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers kam ein 63-Jähriger mit seiner Harley-Davidson am Samstag gegen 12:50 Uhr auf der L1075, Einmündung Combonistraße, zu Fall und rutschte in den VW Golf einer 35-Jährigen. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro. Der Harley-Fahrer wurde leicht verletzt in eine Klinik verbracht.

Rosenberg: Fahrradfahrer stürzt alleinbeteiligt

Ein 60-Jähriger fuhr am Sonntag gegen 13:30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Geiselroter Straße. Vermutlich kam er aufgrund von Schotter auf der Straße ins Schleudern, verlor die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte daraufhin. Er wurde leicht verletzt.

Lorch/Waldhausen: Diebstahl aus Auto

In der Zeit von Mittwoch, 18.09.24, 23:30 Uhr bis Donnerstag, 19.09.24, 6:30 Uhr, entwendeten Diebe einen schwarzen Rucksack aus einem Pkw. Im Rucksack befanden sich ein Geldbeutel mit 50 Euro, eine EC-Karte, eine Kreditkarte, sowie der Personalausweis und Führerschein der Geschädigten. Das unverschlossene Fahrzeug war auf einem Parkplatz in der Lorcher Straße abgestellt. Der Polizeiposten Lorch hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter Telefon 07172 7315.

Lorch/Waldhausen: Fahrzeugscheine entwendet

Am Donnerstag gegen 3 Uhr entwendeten Unbekannte aus einem unverschlossenen Pkw, der in der Breitachstraße abgestellt war, zwei Fahrzeugscheine. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

Mögglingen: Bei Waldarbeiten schwer verletzt

Ein 57-Jähriger verletzte sich am Samstag gegen 12 Uhr bei Waldarbeiten im Gewann Strütle schwer. Ein gefällter Baum verfing sich in einer Astgabel. Als der 57-Jährige sowie ein weiterer 56-jähriger Mann den Baumstamm rüttelten, um den Baum zu lösen, fiel ein Teil des Stammes herunter und traf den Mann im Kopfbereich. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Lorch: Unfallflucht

Am Freitag, zwischen 12 und 17 Uhr, wurde ein Mercedes Benz, der beim Kloster Lorch abgestellt war, beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstellte und hinterließ einen Schaden von ca. 3000 Euro. Zeugen welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 7171 358-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Pedelecfahrer verletzt nach Sturz

In der Vorderen Schmiedgasse kam am Sonntagabend gegen 19:30 Uhr ein 60-Jähriger mit seinem Pedelec vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers alleinbeteiligt zu Fall und verletzte sich. Er trug keinen Helm.

Schwäbisch Gmünd: Radfahrerin verwechselt Vorder- mit Hinterradbremse

Am Sonntag gegen 13:10 Uhr verwechselte eine 72-Jährige, die mit ihrem Fahrrad auf der Vogelhofstraße unterwegs war, die Vorderrad- mit der Hinterradbremse und stürzte alleinbeteiligt. Dadurch verletzte sie sich und wurde in ein Klinikum verbracht.

Schwäbisch Gmünd: Wohnungseinbruch

Am Sonntag zwischen 9:10 Uhr und 11:35 Uhr verschafften sich unbekannte Diebe Zutritt in eine Wohnung in der Leutzestraße. In mehreren Räumen wurden Schränke durchwühlt. Es wurde ein Tresor mit einem fünfstelligen Bargeldbetrag entwendet. Zeugen, denen zur genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Tel.: 07171 358-0 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Samstag zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr einen Skoda, der im Parkhaus City Center abgestellt war und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Nummer 07171 358-0 entgegen.

Schwäbisch Gmünd/Bargau: Pedelecfahrer gestürzt

Am Samstag gegen 17:45 Uhr fuhr ein Transporter mit Anhänger vom Gügling kommend in Richtung Bargau. Ein entgegenkommender 68-jähriger Pedelecfahrer musste dem mittig auf der Fahrbahn fahrenden Transporter ausweichen und stürzte daraufhin. Der Fahrer des Transporters verließ die Unfallörtlichkeit unerlaubt. Der Pedelecfahrer wurde leicht verletzt. An seinem Rad entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171 358-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Wohnungseinbruch

Unbekannte Diebe hebelten in der Zeit von Samstag, 15:30 Uhr und Sonntag, 01:50 Uhr, die Tür einer Wohnung in der Buchstraße auf. Die Einbrecher durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen und erbeuteten diversen Schmuck. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugen, denen in Zusammenhang mit der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Tel.: 07171 358-0 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Körperverletzung

Am Samstag gegen 23:50 Uhr meldete ein 23-Jähriger bei der Polizei, dass er im Türlensteg von 20-30 Personen verfolgt, geschlagen und getreten worden sei. Hinweise auf den Vorfall bzw. auf die unbekannte Personengruppe nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Nummer 07171 358-0 entgegen.

Aalen: Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrradfahrer missachtete die Vorfahrt einer 70-jährigen Renaultfahrerin und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 14:45 Uhr in der Gartenstraße/Einmündung Richard-Wagner-Straße. Am Renault entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd Tel. 07171 358-0 entgegen.

Unterschneidheim: Zusammenstoß beim Ausparken / Zeugen gesucht

Am Freitag gegen 17:20 Uhr parkten eine 37-Jährige mit ihrem Skoda und ein 68-Jähriger mit seinem Renault in der Nordhäuser Straße gleichzeitig aus gegenüberliegenden Parklücken rückwärts aus. Dabei kam es zum Zusammenstoß im jeweiligen Heckbereich. Da der Unfallhergang unklar ist, bittet das Polizeirevier Ellwangen darum, dass sich mögliche Zeugen unter der Telefonnummer 07961 9300 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell