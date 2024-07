Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkr. Rottweil) Radfahrer bei Unfall verletzt

Schramberg, Lkr. Rottweil (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem 25-jährigen Radfahrer, bei welchem sich der Biker Verletzungen zugezogen hat, ist es am Donnerstagabend an der Einmündung der Küfergasse auf die Straße "An der Steige" gekommen. Gegen 20.40 Uhr wollte eine 72-jährige Fahrerin eines Ford B-Max von der Küfergasse nach links auf die bevorrechtigte Straße "An der Steige" abbiegen. Hierbei übersah die Frau den sich von links auf der bevorrechtigten Straße nähernden Radfahrer und es kam zur Kollision. Bei dem Unfall zog sich der Radfahrer nicht unerhebliche Verletzungen zu, so dass er mit den zusammen mit einem Notarzt eintreffenden Rettungskräften zur stationären Aufnahme in eine Klinik gebracht werden musste. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.600 Euro.

