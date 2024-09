Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall mit drei Verletzten - PKW contra Fußgänger - Mit gestohlenem Roller geflüchtet

Aalen (ots)

Schorndorf-Schornbach: Unfall mit drei Verletzten

Am Sonntagnachmittag kam es gegen 15:15 Uhr in der Weißenbucher Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 47-jährige Fahrerin eines VW Golf fuhr aus noch ungeklärter Ursache zu weit links und stieß mit einem entgegenkommenden Porsche zusammen. Durch den Aufprall wurde der Porsche auf den Gehweg geschoben. Der VW Golf kam schräg zur Fahrbahn zum Stehen. Die Golf-Fahrerin und die 44-jährige Porsche-Fahrerin wurden leicht verletzt. Die 81-jährige Beifahrerin im Golf erlitt schwere Verletzungen. Alle drei Personen kamen ins Krankenhaus. Die Weißenbucher Straße musste zur Unfallaufnahme bis etwa 17:45 Uhr komplett gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden am VW Golf in Höhe von etwa 15.000 Euro. Am Porsche entstand ein Schaden von etwa 25.000 Euro.

Fellbach: PKW contra Fußgänger

Am Montag gegen 10:30 Uhr befuhr ein 81-jähriger Mann mit seinem Smart die Tainer Straße in Fellbach. Auf Höhe der Bahnhofstraße übersah der Smart-Fahrer einen 16-Jährigen, der über den dortigen Fußgängerüberweg die Straße queren wollte. Bei dem Unfall wurde der Jugendliche am Bein schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Waiblingen: Mit gestohlenem Roller vor Polizei geflüchtet

Am Montag gegen 08:00 Uhr fiel einer Polizeistreife zwei Jugendliche auf, die ohne Helme auf einem Motorroller auf der Westumfahrung von Waiblingen kommend in Richtung Fellbach unterwegs waren. Als der Roller angehalten werden sollte, gab der 16-Jährige Rollerfahrer Gas und vollführte gefährliche Fahrmanöver. Nach einigen hundert Metern gaben beide Jugendliche den Roller auf und flüchteten zu Fuß in ein Maisfeld. Kurze Zeit später konnten die beiden 16-Jährigen festgenommen werden. Sie waren nicht nur ohne Helme und der Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Es stellte sich heraus, dass der Roller gestohlen war. Beide Jugendliche wurden den Eltern übergeben und müssen mit mehreren Anzeigen rechnen.

