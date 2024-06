Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Festnahme nach Firmeneinbruch - #polsiwi

Siegen-Eiserfeld (ots)

In der letzten Nacht (20./21. Juni) ist es gegen 00:00 Uhr zu einem versuchten Einbruch in einer Firma in der Straße "An der Siegtalbrücke" gekommen. Der eingesetzte Wachdienst bemerkte vier Personen auf dem Gelände. Als diese merkten, dass sie entdeckt wurden, flüchteten diese. Der Wachdienst alarmierte zudem die Polizei. Laut Augenzeugen sollen Personen zu Fuß durch die Sieg geflüchtet sein. Die Täter hatten bereits Diebesgut zum Abtransport bereitgelegt. Zudem ließen sie Teile ihres Werkzeuges am Tatort zurück. Im Rahmen der Anfahrt zum Einsatzort fiel den Beamten ein weißer Sprinter auf, der mit hoher Geschwindigkeit von der Eiserfelder Straße auf den Autobahnzubringer abbog. Die Einsatzkräfte verfolgten das Fahrzeug und konnten es kurz vor der Auto-bahn anhalten. Im Sprinter saßen ein 22-jähriger und ein 26-jähriger Rumäne. Beide hatten nasse Kleidung im Unterkörperbereich. Es lag somit der Verdacht nahe, dass es sich um die durch die Sieg geflüchteten Täter handeln dürfte.

Die Einsatzkräfte nahmen daher die beiden Personen vorläufig fest. Der Sprinter wurde sichergestellt. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass der 22- und der 26-Jährige bereits einschlägig in Erscheinung getreten waren. Die polizeilichen Ermittlungen dauern weiterhin an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell