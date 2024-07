POL-EL: Haren - Zeugen gesucht

Uelsen (ots) - Von Sonntag auf Montag verschaffte sich eine bislang unbekannte Person Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße Am Illand in Uelsen. Innerhalb des Hauses hat diese Person eine Geldbörse sowie ein Sparbuch entwendet. Das Sparbuch konnte im Nachgang durch einen Spaziergänger aufgefunden werden. Der Spaziergänger sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der ...

mehr