Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht (Mit Fotos)

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Nordhorn (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entfernt am 11. Juli um 05:20 Uhr mittels einer Schaufel zwei Aluminium-Mauerabdeckungen in der Denekamper Straße in Nordhorn. Beide Mauerabdeckungen sowie eine vermutlich vom Täter benutzte Trittleiter (siehe Fotos) konnten in Tatortnähe aufgefunden und sichergestellt werden. Zeugen oder der Eigentümer der Trittleiter werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Tel. 05921-309-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell