Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Tageswohnungseinbruch in Ganderkesee +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen sind am Dienstag, 23. April 2024, in ein Einfamilienhaus in der Gemeinde Ganderkesee eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von 07:40 bis 13:20 Uhr hebelten sie ein Fenster des Gebäudes im Trendelbuscher Weg, in der Nähe zum Ortskern von Schierbrok, auf und durchsuchten anschließend alle Wohnräume nach Wertgegenständen. Dabei nahmen sie etwas Bargeld und Schmuck an sich.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe nimm die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell