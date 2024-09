Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle - Unfallfluchten - brennender Papiercontainer

Fellbach: Unfall bei Grundschule

Am Montag gegen 13:15 Uhr befuhr eine 33-Jährige mit ihrem Auto die Friedensstraße in Richtung Tainer Straße, als plötzlich auf Höhe der Grundschule ein 9-jähriger Schüler zwischen zwei geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn trat. Es kam zum Unfall, bei dem der Schüler leicht verletzt wurde. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Das Polizeirevier Fellbach bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 07171 57720.

Backnang: Unfallflucht

Am Montag, in der Zeit zwischen 08:45 Uhr und 10:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen BMW, welcher auf einem Parkplatz eines Discounters in der Eugen-Adolff-Straße geparkt war. Aufgrund der Beschädigungen am BMW liegt der Verdacht nahe, dass ein LKW der Verursacher sein könnte. Der Verkehrsdienst in Backnang hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter 07191 89290.

Weinstadt-Strümpfelbach: Unfallflucht beim Friedhof

Im Verlaufe des Montags, in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 16:30 Uhr wurde ein in der Kelterstraße auf Höhe des Friedhofs geparkter PKW Seat durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Dies geschah vermutlich beim Ein- oder Ausparken in die Parklücke. Am Seat entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07151 9500.

Alfdorf-Pfahlbronn: brennender Papiercontainer

Aus noch unbekannter Ursache geriet am Montagnachmittag gegen 16:45 Uhr ein Papiercontainer in der Straße Haubenwasen in Brand. Der brennende Container wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Es entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Schorndorf bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07181 2040.

