POL-NOM: Verkehrsunfall auf dem Zubringer der B.64

Uslar (ots) - USLAR, (go), WIESENSTRASSE, (EINKAUFSMARKT), Donnerstag, der 07.12.2023, zwischen 09:45 Uhr und 10:11 Uhr. Eine bisher unbekannte, weibliche Person, ca. 20-30 Jahre alt, entwendete die Geldbörse einer 70 jährigen aus einem Uslarer Ortsteil. Anschließend wurde, mit der sich darin befundenen EC-Karte, Geld an einem Automaten bei der Bank am Wolfhagen abgehoben. Der Gesamtwert des Schadens beträgt ca. 1560 Euro. Zeugen, die hier Hinweise geben können, melden ...

