POL-AA: Ostalbkreis: Wohnungseinbruchsschutz mit dem Informationsfahrzeug der Polizei

Aalen (ots) - Fellbach: Unfallflucht Am Dienstag wurde in der Zeit von 08:50 Uhr bis 09:20 Uhr ein Opel Zafira durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer am hinteren rechten Stoßfänger beschädigt. Der Opel war in der Stuttgarter Straße auf dem Parkplatz eines Supermarktes geparkt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am Auto entstand ein ...

