POL-DN: Fußgängerin angefahren

Jülich (ots) - Bereits am Dienstag vor einer Woche (02.07.2024) ereignete sich in Jülich ein Vorfall, der nun das Verkehrskommissariat beschäftigt. Es werden Zeugen gesucht. Am Dienstagmittag, gegen 13:00 Uhr befand sich eine 52-Jährige aus Linnich auf dem Bürgersteig vor dem Parkhaus der "Kleinen Kö" in Jülich. Ein Auslieferungsfahrer hupte plötzlich und drängte die auf dem Gehweg stehende Linnicherin beiseite. ...

