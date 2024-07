POL-DN: Einbruch in Vereinsheim

Düren (ots) - Bislang Unbekannte entwendeten in der Zeit zwischen Freitag (05.07.2024) und Montag (08.07.2024) einen Kastenwagen von einem Firmengelände. Die Polizei sucht Zeugen. Der weiße Fiat Ducato mit dem amtlichen Kennzeichen DN-S4545 wurde am Freitag gegen 10:30 Uhr auf einem Gelände an der Dr.-Christian-Seybold-straße abgestellt. Am Montagmorgen gegen 07:00 Uhr wurde festgestellt, dass Unbekannte das Fahrzeug entwendet hatten. Die Polizei bittet Zeugen, die ...

