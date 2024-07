POL-DN: Transporter gestohlen

Jülich (ots) - Am Wochenende haben bislang unbekannte Täter eine Paketstation in der Rudolf-Diesel-Straße in Jülich aufgebrochen und eine noch unbekannte Anzahl Pakete gestohlen. Ein Zeuge stellte am Sonntag (07.07.2027) fest, dass mehrere Fächer der Paketstation gewaltsam geöffnet wurden. Der Schaden an dem Automaten wird im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt. Der genaue Inhalt der betroffenen Fächer, sowie ...

