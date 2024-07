POL-DN: Frau bei Unfall mit Pedelec schwer verletzt

Düren (ots) - Am frühen Montagmorgen (08.07.2024) wurde ein 24-jähriger Aachener auf der Tivolistraße in Düren ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 1 Uhr war der Geschädigte zu Fuß über die Bismarckbrücke in Richtung Valencienner Straße unterwegs. Auf Höhe des Eingangs zum Willy-Brandt-Park sprangen plötzlich zwei Männer hinter einem Baum hervor. Einer der Täter zückte ein Messer aus seiner ...

