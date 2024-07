POL-DN: Einbruch in Bürogebäude

Düren (ots) - Ein Vereinsheim in Düren-Birkesdorf war bereits Sonntagabend (07.07.2024) Ziel von derzeit nicht bekannten Einbrechern. Sie entkamen ohne Beute. Gegen 22:30 Uhr hebelten die Täter die Eingangstür eines Sportheimes an der Straße "An der Festhalle" auf. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verließen die Täter das Heim ohne Beute. Zeugen, die in der fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 ...

