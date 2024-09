Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten, Einbruch, Exhibitionistische Handlungen, Mit E-Roller gestürzt

Aalen (ots)

Kirchheim am Ries: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr am Sonntag gegen 0:40 Uhr auf der L1078/K3304 zwischen Kirchheim am Ries und Goldburghausen. Er kam zu weit auf die Gegenfahrspur und streifte den entgegenkommenden VW einer 43-Jährigen. Der Verursacher fuhr weiter ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Nummer 07961 930-0 entgegen.

Bopfingen: Diebstahl aus Pkw

Zwischen Freitagmorgen und Montagmorgen wurde an einem Ford, der auf einem P+R Parkplatz am Bahnhof abgestellt war, die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen. Es wurden diverse Gegenstände im Wert von ca. 50 Euro entwendet. Zeugen welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bopfingen unter 07362 96020 zu melden.

Schwäbisch Gmünd/Wetzgau: Dachrinne beschädigt An einem Haus im Gablonzer Weg wurde am Dienstag gegen 16:00 Uhr von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren die Dachrinne beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07171 358-0.

Mögglingen: Einbruch in Garage

Am Mittwoch gegen 1:50 Uhr drang ein unbekannter Dieb in eine unverschlossene Garage in der Bahnhofstraße ein und entwendete einen Rucksack, Bargeld und eine Bankkarte. Als der Langfinger über das Treppenhaus in die Wohnung eindringen wollte, wurde er von Hausbewohnern gestört und ergriff die Flucht. Zeugen, denen zur genannten Zeit verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Tel.: 07171 358-0 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

Schwäbisch Gmünd: E-Scooter entwendet

Unbekannte entwendeten am Dienstag zwischen 17:05 Uhr und 17:15 Uhr einen in der Vorderen Schmiedgasse auf dem Gehweg im Bereich des Seiteneingangs des City Centers abgestellten E-Scooter. Zeugen, die Angaben zum Dieb oder Verbleib des E-Scooters mit dem Kennzeichen EKE-331 machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 zu melden.

Leinzell: Balkonkraftwerk beschädigt

Ein unbekannter Lkw-Lenker beschädigte am Dienstag gegen 13:00 Uhr beim Rangieren ein Balkonkraftwerk in der Weiherstraße und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd Tel. 07171 358-0 entgegen.

Lorch: Exhibitionistische Handlungen

Am Dienstagnachmittag gegen 14:40 Uhr beobachtete eine Zeugin einen Mann auf einem Parkplatz eines Marktes in der Hohenstaufenstraße, welcher offenbar sein Glied entblößte. Als dieser bemerkte, dass die Frau ihr Mobiltelefon herausholte, flüchtete er mit seinem Fahrzeug in Richtung Kloster. Der Polizeiposten Lorch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter Telefon 07172 7315 zu melden

Aalen/Waldhausen: Mit E-Roller gestürzt

Eine 42-Jährige fuhr mit ihrem E-Roller am Dienstag gegen 17:10 Uhr auf der Härtsfeldstraße. Sie übersah ein Schlagloch und stürzte alleinbeteiligt. Hierbei verletzte sie sich schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

