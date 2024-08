POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Pfefferspray auf 22-Jährigen gesprüht - Zeugen gesucht!

Weinheim - K4229/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ursächlich für einen Totalschaden an einem VW und einem Seat war ein Auffahrunfall auf der K 4229, der sich am Mittwochmorgen um 07:45 Uhr ereignete. Der 33-jährige Seat-Fahrer fuhr die K 4229 in Fahrtrichtung Weinheim entlang. Unterhalb der B 38 fuhr er den Linksabbiegerstreifen und musste verkehrsbedingt halten. Eine ...

