Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zeugen nach Unfall gesucht!

Mannheim (ots)

Nach einem Unfall zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer in der Fardelystraße sucht das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt nach Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge soll ein 19-jähriger BMW-Fahrer am Mittwoch gegen 21:20 Uhr von der Industriestraße kommend einen noch unbekannten Autofahrer überholt und hierbei einen querenden 43-jährigen Radfahrer übersehen haben. Durch den Zusammenstoß wurde der 43-Jährige mehrere Meter weit auf einen Gehweg geschleudert und verletzte sich. Nach der Kollision fuhr der Unfallverursacher erst weiter, konnte aber von einem aufmerksamen Zeugen kurz vor der Ludwig-Jolly-Straße gestoppt werden. Ein noch unbekannter Mitfahrer flüchtete nach dem Anhalten zu Fuß. Auch der Fahrzeugführer, welcher von dem 19-Jährigen überholt wurde, befand sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte nicht mehr am Unfallort. Da er womöglich der wichtigste Unfallzeuge ist, bittet das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt darum, dass er sich dringend unter der Telefonnummer 0621/1258-0 meldet. Auch weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell