Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mutwillige Sachbeschädigung an Fahrzeug - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 15:15 Uhr und 16:40 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Täter einen in der Tiefgarage im Quadrat G 1 geparkten Mercedes-Benz. Aus unbekannten Gründen zerkratzte der oder die Unbekannte die Fahrerseite des Fahrzeugs über eine Länge von etwa vier Metern und verursachte somit einen Sachschaden von ca. 8.000 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel.: 0621 / 1258-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell