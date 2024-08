Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Ein Verletzter nach Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Heidelberg (ots)

Am Dienstag fuhr ein 56-jähriger Mercedesfahrer auf der rechten Spur der Lessingstraße in Richtung Neuenheim. Als er gegen 8 Uhr auf die mittlere Spur wechselte, übersah er einen dort fahrenden Opel. Der Sprinter des 56-Jährigen prallte mit der Stoßstange so heftig gegen die rechte Seite des Opels, dass bei diesem die Airbags auslösten. Dadurch verletzte sich der 35-jährige Opelfahrer leicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von knapp 32.000 Euro. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

