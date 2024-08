Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Radfahrerin prallt gegen Autotür

Heidelberg (ots)

Am Dienstag hielt eine 48-Jährige mit ihrem Ford in der Posseltstraße. Um kurz nach 09:30 Uhr öffnete sie die Fahrertüre, um Aussteigen zu können. Dabei achtete die Frau aber nicht ausreichend auf den rückwärtigen Verkehr, sodass sie eine von hinten herannahende Fahrradfahrerin nicht bemerkte. Die 58-jährige Radfahrerin kollidierte mit der sich plötzlich öffnenden Autotür und stürzte auf die Fahrbahn. Bei dem Unfall zog sich die Radfahrerin leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Am Auto entstand ein leichter Schaden in Höhe von ungefähr 400 Euro. Die 48-jährige Unfallverursacherin muss sich nun wegen einer fahrlässigen Körperverletzung verantworten.

