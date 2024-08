Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/ Rhein-Neckar-Kreis: Jugendliche beschießen Spaziergängerin

Leimen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Beileibe kein Spaß erlaubten sich drei Jugendliche, als sie am Dienstag eine Spaziergängerin mit einer Softair-Pistole beschossen. Eine 52-Jährige lief mit ihrem Hund die Theodor-Heuss-Straße entlang, als sie um kurz vor 19 Uhr von einem Geschoss einer Softair-Pistole an der Stirn getroffen wurde. Einer der drei Jungs im Alter von 14, 14 und 16 Jahren steckte sich die Waffe in den Hosenbund. Anschließend rannten alle drei in Richtung eines Supermarktes davon. Eine von der Geschädigten verständigte Streife des Polizeireviers Wiesloch konnte die drei Jugendlichen auffinden und ihren Erziehungsberechtigten überstellen. In einem ersten Gespräch verdeutlichte die Streife die Gefahren, die von einer vermeintlich harmlosen Spielzeugwaffe ausgehen. Da glücklicherweise das Geschoss nicht das Auge der 52-Jährigen traf, erlitt diese nur leichte Schmerzen und eine Rötung an der getroffenen Stelle. Das Polizeirevier Wiesloch nahm die Ermittlungen gegen die drei Tatverdächtigen hinsichtlich einer gefährlichen Körperverletzung auf.

