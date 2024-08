Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: B38, Weinheim: Unfall B38/Mannheimer Straße - PM Nr. 3

B38, Weinheim (ots)

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 28-jähriger VW Polo Fahrer die B38 vom ABK Weinheim kommen in Fahrtrichtung Weinheim. An der Kreuzung zur Mannheimer Straße befand sich das Fahrzeug auf der Rechtsabbiegespur und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn auf die dortige Verkehrsinsel ab. Hier kollidierte das Fahrzeug im Bereich der rechten Fahrzeugseite mit einem Schildermast. Der 26-jährige Beifahrer verletzte sich schwer und wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von geschätzt 3.000,- EUR.

Die B38 war aufgrund der Einsatzmaßnahmen für über eine Stunde vollständig gesperrt. Gegen 18:00 Uhr waren alle Maßnahmen vor Ort beendet und die B38 frei befahrbar.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell