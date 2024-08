POL-MA: B38, Weinheim: Unfall B38/Mannheimer Straße - PM Nr. 1

Mannheim (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 02 Uhr geriet in einer Lagerhalle einer Firma in der Rotterdamer Straße im Stadtteil Rheinau ein Berg Schleifschlamm in Brand. Durch die Berufsfeuerwehr Mannheim und die Freiwillige Feuerwehr Nord sowie Süd konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Ursache für den Ausbruch des Feuers ist bislang noch nicht bekannt, jedoch gilt das ...

mehr