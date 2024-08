Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeugbrand - Feuer auf Gebäude übergegriffen, PM Nr. 2

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Um kurz vor 07 Uhr wählte ein Bewohner den Notruf der Feuerwehr, da dieser durch einen lauten Knall aufmerksam wurde, der einer Garage in der Schwetzinger Straße mit zwei Fahrzeugen zurückzuführen war. Bei den beiden Fahrzeugen handelte es sich um Hybrid-Fahrzeuge. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein Fahrzeug zum Laden an eine Ladestation gekoppelt. Ob der Ladevorgang nun ursächlich für den Brandausbruch war, ist noch unbekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf das an die Garage angrenzende Wohngebäude über. Da sich der Brand bis in das Dachgebäude ausgebreitet hat, ist das Anwesen nach ersten Einschätzungen nicht mehr bewohnbar. Weiterhin wurde ein benachbartes Wohngebäude ebenfalls durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Das Ausmaß der Beschädigung ist bislang noch nicht bekannt. Aufgrund immer wieder kehrenden Glutnestern und neuen Brandentwicklungen, dauern die Löscharbeiten der Feuerwehr an dem Wohngebäude derzeit noch an. Zur vollständigen Brandbekämpfung sollen außerdem die beiden Fahrzeuge durch ein Abschleppunternehmen aus der Garage gezogen werden, da sich die Batterien der Pkw immer wieder neu entzünden. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Anwohner haben die betreffenden Wohngebäude noch vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen können, sodass keine Verletzten zu verzeichnen sind. Für die noch andauernden Löscharbeiten, wurde die Schwetzinger Straße gesperrt.

Hinweis der Polizei: Die Anwohner werden gebeten, Türen und Fenster aufgrund der starken Rauchentwicklung geschlossen zu halten. Ein Polizeifahrzeug informiert die Betroffenen mit entsprechenden Lautsprecherdurchsagen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell