POL-MA: Mannheim: Unter Einfluss von Betäubungsmitteln mit Bahn kollidiert

Heidelberg (ots) - Am Dienstag fuhr ein 56-jähriger Mercedesfahrer auf der rechten Spur der Lessingstraße in Richtung Neuenheim. Als er gegen 8 Uhr auf die mittlere Spur wechselte, übersah er einen dort fahrenden Opel. Der Sprinter des 56-Jährigen prallte mit der Stoßstange so heftig gegen die rechte Seite des Opels, dass bei diesem die Airbags auslösten. Dadurch ...

