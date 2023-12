POL-SO: Zeugen nach Einbruch gesucht

Wickede (Ruhr) (ots) - Am gestrigen Donnerstag kam es in der Zeit von 14:45 - 16:45 Uhr zu einem Einbruch in eine Lagerhalle in der Gießereistraße in Wickede. Der oder die unbekannten Täter schnitten in die Außenwand aus Metall ein Loch und konnten so in die Halle einsteigen. Augenscheinlich ist nichts entwendet worden. Hinweise auf den oder die Täter liegen auch nicht vor. Daher sucht die Polizei nun nach Zeugen. Diese melden sich bitte unter der Telefonnummer 02921 ...

