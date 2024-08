Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Vierneheim: Unfall auf A659 in Baustellenbereich

Viernheim (ots)

Am Mittwochabend gegen 20:10 Uhr kollidierten auf der A659 in Fahrtrichtung Mannheim zwei Fahrzeuge miteinander, wodurch mehrere Personen leicht verletzt wurden. Der 47-jährige Fahrer eines VWs erkannte zu spät, dass der Verkehr im dortigen Baustellenbereich von zwei auf einen Fahrstreifen reduziert wird. In der Folge wechselte er unwissentlich vom linken auf den rechten Fahrstreifen und kollidierte mit einem rechts neben ihm fahrenden Audi. Durch den Zusammenstoß verlor der 31-jährige Audi-Fahrer die Kontrolle über dessen Auto und drehte sich um die eigene Achse. Letztlich kam er auf der Fahrbahn zum Stehen. Durch den Unfall wurden die drei Insassen des Audis sowie der VW-Fahrer leicht verletzt. Der 47-Jährige musste vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 35.000 Euro. Bei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten war die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell