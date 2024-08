Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim - K4229/Rhein-Neckar-Kreis: Totalschaden nach Auffahrunfall

Weinheim - K4229/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ursächlich für einen Totalschaden an einem VW und einem Seat war ein Auffahrunfall auf der K 4229, der sich am Mittwochmorgen um 07:45 Uhr ereignete. Der 33-jährige Seat-Fahrer fuhr die K 4229 in Fahrtrichtung Weinheim entlang. Unterhalb der B 38 fuhr er den Linksabbiegerstreifen und musste verkehrsbedingt halten. Eine nachfolgende 58-jährige Seat-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr dem 33-Jährigen hinten auf. Durch den Zusammenstoß wurden beide Unfallbeteiligten leicht verletzt. Vor Ort wurden beide von dem Rettungsdienst medizinisch versorgt. Eine Mitnahme in eine Klink war nicht erforderlich. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden, weshalb diese abgeschleppt werden mussten. Die Höhe des Schadens wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell