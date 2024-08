POL-MA: Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Baucontainer aufgebrochen und Werkzeug gestohlen - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 15:15 Uhr und 16:40 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Täter einen in der Tiefgarage im Quadrat G 1 geparkten Mercedes-Benz. Aus unbekannten Gründen zerkratzte der oder die Unbekannte die Fahrerseite des Fahrzeugs über eine Länge von etwa vier Metern und verursachte somit einen Sachschaden von ca. 8.000 Euro. ...

