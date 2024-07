POL-BOR: Bocholt - Zwei Frauen belästigt

Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus, Wessumer Straße; Unfallzeit: 20.07.2024, zwischen 18.30 Uhr und 19.00 Uhr; Eine Beschädigung an einem geparkten Pkw verursacht hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Samstagabend in Ahaus. Der blaue Citroen stand zum Unfallzeitpunkt auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Wessumer Straße. Trotz des entstandenen Schadens entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen gesetzlichen ...

