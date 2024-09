Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Polizeipräsidium Aalen zieht Bilanz zu den Kontrollen in den ersten Wochen den neuen Schuljahrs

Aalen (ots)

Auftakt ins Schuljahr 24/25 - Eine Bilanz zu den Kontrollen in den ersten Wochen

In den ersten beiden Schulwochen hat das Polizeipräsidium Aalen insgesamt 287 Kontrollen an Schulen und den zugehörigen Schulwegen durchgeführt. Ziel der Kontrollen war es, die Gefahren für Verkehrsteilnehmer und Schüler zu reduzieren.

Im Rems-Murr-Kreis führte das Polizeipräsidium Aalen insgesamt 90 Kontrollen durch. Hierbei wurden 132 Verstöße festgestellt. Der Großteil der Verstöße ließ sich auf falschen Halten oder Parken zurückführen, jedoch musste die Polizei auch 22 Mal mangelhafte oder falsche Kindersicherung beanstanden. Ebenfalls wurde 16 Mal die Nutzung von Mobilfunkgeräten während der Fahrt angezeigt. In zehn Fällen wurde überhöhte Geschwindigkeit zur Anzeige gebracht.

Bei den 133 Kontrollen im Ostalbkreis stellte die Polizei insgesamt 161 Verstöße fest. Auch hier handelte es sich im Großteil um Park- oder Halteverstöße. In 49 Fällen waren Verkehrsteilnehmer während der Fahrt am Handy, in 19 Fällen waren die Kinder nicht richtig gesichert und in sieben Fällen überschritten Verkehrsteilnehmer die zulässige Höchstgeschwindigkeit.

Im Landkreis Schwäbisch Hall wurden insgesamt 64 Kontrollen an Schulwegen und Schulen durchgeführt und dabei 8 Beanstandungen festgestellt. In elf Fällen waren die Kinder nicht richtig gesichert, sieben Verkehrsteilnehmer nutzten während der Fahrt ihr Mobiltelefon und drei überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit. 27 Verstöße lassen sich auf sonstige Ordnungswidrigkeiten wie beispielsweise falsches Parken oder Halten zurückführen.

Insgesamt stellte die Polizei ein sehr umsichtiges Verhalten aller Verkehrsteilnehmer an Schulen und auf Schulwegen fest. Auch wurden die Kontrollmaßnahmen durch die Bevölkerung sehr positiv aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell