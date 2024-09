POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle aus Pkws, Fenster beschädigt

Aalen (ots) - Auftakt ins Schuljahr 24/25 - Eine Bilanz zu den Kontrollen in den ersten Wochen In den ersten beiden Schulwochen hat das Polizeipräsidium Aalen insgesamt 287 Kontrollen an Schulen und den zugehörigen Schulwegen durchgeführt. Ziel der Kontrollen war es, die Gefahren für Verkehrsteilnehmer und ...

mehr